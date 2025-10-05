Continua la stretta del governo inglese sulle manifestazioni. La polizia del Regno Unito avrà nuovi poteri dopo che grandi proteste di piazza per la Palestina hanno causato “molto timore” alla comunità ebraica. Una nota del ministero dell’Interno indica che le nuove regole, introdotte il prima possibile, metteranno limitazioni alle manifestazioni ripetute e di notevoli dimensioni. La polizia potrà ordinare agli organizzatori di tenere l’evento altrove o anche vietarlo in alcuni casi. Chiunque violerà queste disposizioni rischierà l’arresto. Una decisione che arriva all’indomani dell’attacco alla sinagoga di Manchester, ma che segue ad altri episodi in cui i manifestanti sono stati arrestati e, in alcuni casi, accusati di terrorismo come avvenuto lo scorso settembre a chi manifestava per Palestine Action, messa al bando dal governo Starmer proprio per terrorismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova stretta sulle manifestazioni in Uk, la polizia potrà limitarle o vietarle. Sabato oltre 440 arresti a Londra