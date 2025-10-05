nuova stagione lirica del pergolesi quattro opere e un balletto a jesi

Quattro titoli d’opera e un balletto per la 58esima stagione lirica di tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi. Si parte il 17 ottobre per chiudere il 29 dicembre con le nuove produzioni del " Don Giovanni " di Mozart e de " L’Olimpiade " di Pergolesi, la prima esecuzione assoluta de " Il giudizio di Paride. Processo a un deicida " su libretto di Fabio Ceresa e musica di Paolo Marchettini, " La bohème " di Puccini, e " Romeo e Giulietta ", balletto in due atti su musica di Tchaikovsky. Su il sipario il 17 ottobre (ore 20,30) – anteprima giovani il 15 - con "Don Giovanni" in coproduzione con teatri italiani ed europei (Francia e Svizzera). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

