Nuova Skoda Fabia 2026 | con il restyling arriva anche la versione RS?

Ad oggi c’è una conferma ufficiale da parte di Škoda che la versione RS della Fabia verrà prodotta, ma ci sono diverse indiscrezioni piuttosto credibili che suggeriscono che potremmo vederla con il restyling del 2026. Ecco cosa si sa finora. Ad ogni modo la nuova Skoda Fabia 2026 dovrebbe portare un facelift estetico con gruppi ottici e paraurti rivisitati in stile Elroq. Potrebbero debuttare i motori mild hybrid da 1.5 litri con 95 e 116 CV. Inoltre la variante da 150 CV sempre dotata del 1.5 litri a 4 cilindri. Dentro una strumentazione ancora più evoluta e tecnologica. Debutto probabile entro la metà del 2026, con vendite dalla fine del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Skoda Fabia 2026: con il restyling arriva anche la versione RS?

