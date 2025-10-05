nuova campagna nei negozi figurine per sfamare i gatti a chi acquista cibo nelle colonie

Gatti da sfamare. Ieri e sabato prossimo torna ad Albiate la raccolta di cibo per gatti promossa da Enpa Monza. Avrà luogo presso l’Oasipet di Albiate in via Milano 3, dalle 9.30 alle 18.30. Il cibo raccolto è destinato alle colonie feline del territorio che vengono gestite da Enpa. L’ente si occupa di censirle e sterilizzarle e garantisce che i gatti rimangano nel proprio habitat, anche dopo eventuali cure o interventi per motivi di salute, come previsto per legge. I mici vengono monitorati e nutriti quotidianamente dai volontari dell’ente, che gli dedicano attenzioni preziose. Di queste colonie fanno parte gatti di diverse età e con diversi stati di salute, che hanno di conseguenza esigenze varie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

