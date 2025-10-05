Nuova campagna nei negozi Figurine per sfamare i gatti a chi acquista cibo nelle colonie
Gatti da sfamare. Ieri e sabato prossimo torna ad Albiate la raccolta di cibo per gatti promossa da Enpa Monza. Avrà luogo presso l’Oasipet di Albiate in via Milano 3, dalle 9.30 alle 18.30. Il cibo raccolto è destinato alle colonie feline del territorio che vengono gestite da Enpa. L’ente si occupa di censirle e sterilizzarle e garantisce che i gatti rimangano nel proprio habitat, anche dopo eventuali cure o interventi per motivi di salute, come previsto per legge. I mici vengono monitorati e nutriti quotidianamente dai volontari dell’ente, che gli dedicano attenzioni preziose. Di queste colonie fanno parte gatti di diverse età e con diversi stati di salute, che hanno di conseguenza esigenze varie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: nuova - campagna
“Siate Accorti!”, la nuova campagna contro le truffe agli anziani presentata al Must
Padova al via “Amore Mio Veramente”, la nuova campagna abbonamenti biancoscudata
Verso la nuova campagna di tesseramento: il Milan Club Spread avvia la stagione con una festa in piazza
Lega del Filo d’Oro, al via la nuova campagna “Insieme. Un traguardo dopo l’altro” per donare un futuro di speranza a tanti adulti e bambini sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriali. Scopri di più https://bit.ly/4mIBCQG #disabili #disabilityawareness # - facebook.com Vai su Facebook
Ics #GranaPadano lancia la nuova campagna “L’emozione italiana che fa stare bene” @GranaPadanoDOP - X Vai su X
Lucia Ocone per Famiglie Sma: la nuova irriverente campagna - Testimonial d'eccezione è Lucia Ocone, protagonista del video “Veronika presenta Guerrierò”. Come scrive tgcom24.mediaset.it