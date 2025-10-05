Numeri record al Career Day di Orientamenti

Il “Career Day 2025“ di Orientamenti si è chiuso con numeri straordinari. Sono stati infatti oltre 5.500 i partecipanti nei cinque giorni organizzati a Palazzo della Borsa che confermano la miglior edizione di sempre con ben 1.200 presenze in più rispetto a quella dello scoso anno. La soddisfazione per il successo dell’iniziativa dedicata alle prospettive occupazionali è stata espressa dal presidente di Regione Liguria Marco Bucci e dagli assessori alle politiche delloOccupazione Simona Ferro e alla programmazione FSE Marco Scajola, al termine dell’ultima giornata dell’evento. "Un segnale concreto – hanno evidenziato – della vitalità del nostro territorio e della capacità della Liguria di creare occasioni di incontro tra chi cerca lavoro e le imprese alla ricerca di personale qualificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

