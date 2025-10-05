Numeri record al Career Day di Orientamenti
Il “Career Day 2025“ di Orientamenti si è chiuso con numeri straordinari. Sono stati infatti oltre 5.500 i partecipanti nei cinque giorni organizzati a Palazzo della Borsa che confermano la miglior edizione di sempre con ben 1.200 presenze in più rispetto a quella dello scoso anno. La soddisfazione per il successo dell’iniziativa dedicata alle prospettive occupazionali è stata espressa dal presidente di Regione Liguria Marco Bucci e dagli assessori alle politiche delloOccupazione Simona Ferro e alla programmazione FSE Marco Scajola, al termine dell’ultima giornata dell’evento. "Un segnale concreto – hanno evidenziato – della vitalità del nostro territorio e della capacità della Liguria di creare occasioni di incontro tra chi cerca lavoro e le imprese alla ricerca di personale qualificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Career Day, 157 aziende e 2 mila posti aperti: i numeri di Genova - Gli occupati nel secondo trimestre 2025 hanno raggiunto le 640 mila unità, con un tasso di occupazione che si attesta al 67,7% ... Secondo primocanale.it
Career Day 2025: Liguria sempre più hub internazionale del lavoro - È iniziato con numeri da record il Career Day 2025, l’evento di punta del progetto Orientamenti, promosso da Regione Liguria e in programma fino al 3 ottobre a Palazzo della Borsa. Segnala telenord.it