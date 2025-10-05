Novara torna ottobre e tornano le cimici asiatiche e non | come eliminarle
Da sempre l'autunno è il periodo delle cimici e Novara e provincia. Questi insetti, dal fastidioso odore se schiacciati, in questa stagione tentano sempre di intrufolarsi in casa nascondendosi tra i panni stesi o infilandosi da qualche zanzariera rimasta aperta per tentare di svernare al caldo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: novara - torna
Torna a Novara "Lo sbarazzo": a fine luglio 2 giorni di "fuori tutto" nei negozi del centro
Novara, torna il sole ma non il caldo: temperature al di sotto della media
Novara Fc, torna in azzurro Alessandro Citi
Sciopero generale: Novara torna in piazza. Partito il corteo da piazza Cavour Vai su Facebook
Ecco gli 11 scelti da mister Lopez per la Settima Giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 allo Stadium contro il Novara! Torna Mandelli in mezzo, Lombardi davanti a sostegno di Sali! #poweredby Spacca #ALBNOV #ForzaScècc #ForzaaL - X Vai su X
A Novara tornano i "Paniscia Days": 3 giorni per celebrare il piatto tipico novarese - Ideata e organizzata da Fipe Confcommercio Alto Piemonte, la rassegna gastronomica prevede per tre giorni, dal 23 al 25 ottobre, menu a ... Riporta novaratoday.it
Visita esclusiva di Palazzo Cacciapiatti con il Fai - La delegazione Fai di Novara organizza l’evento “Visita esclusiva di Palazzo Cacciapiatti” di sabato 4 ottobre 2025 alle ore 15:00 (ritrovo fissato in Via Azario 5, Novara), organizzato in collaborazi ... Secondo novaratoday.it