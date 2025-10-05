Novara successo per la prima Notte gialla di Coldiretti
Il centro città di Novara si è colorato di giallo per la prima “Notte Gialla” di Coldiretti. L’evento si è aperto sabato 4 con l’inaugurazione del mercato di Campagna Amica alle 18, con le eccellenze dei produttori locali a km0. Dj set in piazza Martiri e street food, con prodotti locali come gli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: novara - successo
Vuelta, Philipsen vince la Torino-Novara: successo allo sprint per la maglia rossa nella storica prima tappa in Italia
Novara Fc, nel derby con Vercelli si cerca il primo successo
Si è svolta con grande successo presso il Centro Culturale Artenova di Novara, dal 20 al 28 settembre, la mostra intitolata "Fumetti e Legalità", una bellissima esposizione che ha visto tra gli altri anche la nostra partecipazione e la presenza delle opere a fumet - facebook.com Vai su Facebook
Novara si accende di giallo: arriva la “Notte Gialla” di Coldiretti - Cibo a km0, tradizione agricola, musica e divertimento per tutta la famiglia: Novara si prepara a vivere la sua prima “Notte Gialla”, la festa organizzata da Coldiretti Novara- Come scrive lavocedinovara.com