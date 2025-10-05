Novara successo per la prima Notte gialla di Coldiretti

Il centro città di Novara si è colorato di giallo per la primaNotte Gialla” di Coldiretti. L’evento si è aperto sabato 4 con l’inaugurazione del mercato di Campagna Amica alle 18, con le eccellenze dei produttori locali a km0. Dj set in piazza Martiri e street food, con prodotti locali come gli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

novara successo prima notteNovara si accende di giallo: arriva la “Notte Gialla” di Coldiretti - Cibo a km0, tradizione agricola, musica e divertimento per tutta la famiglia: Novara si prepara a vivere la sua prima “Notte Gialla”, la festa organizzata da Coldiretti Novara- Come scrive lavocedinovara.com

