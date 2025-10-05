Notte folle fuori dalla discoteca 17enne colpito con una mazza | è grave
Tempo di lettura: < 1 minuto Grave episodio di violenza a Montesarchio, all’esterno di una discoteca. Un ragazzo di 17 anni, di Tocco Caudio, sarebbe stato aggredito da due giovani, entrambi maggiorenni, con una mazza da baseball. Secondo una prima ricostruzione, all’esterno della discoteca si sarebbe radunato un gruppo di giovani, dopodichè i due avrebbero raggiunto il diciassettenne e colpito ripetutamente alla testa con una mazza. Il 17enne è stato trasportato d’urgenza al San Pio dove si trova ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i due presunti aggressori sono stati identificati e condotti nella caserma dei Carabinieri di Montesarchio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
