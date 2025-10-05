Notte di Singapore | Russell vince McLaren campione Costruttori

Sotto le luci di Marina Bay, la notte di Singapore ha sorriso a George Russell: gara perfetta e vittoria in controllo, con Max Verstappen secondo e Lando Norris terzo. Per la McLaren, l'aritmetica è arrivata insieme al podio: titolo Costruttori già in cassaforte. Un podio che sposta gli equilibri Il 5 ottobre 2025 a Singapore .

In questa notizia si parla di: notte - singapore

