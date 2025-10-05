Notizia trapelata Liliana Resinovich e Sebastiano Visintin il caso su Garofano | Ha lasciato
Nuova svolta nell’ inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la donna sparita il 14 dicembre 2021 a Trieste e rinvenuta senza vita poche settimane dopo. Sabato mattina la Squadra mobile ha eseguito il sequestro della telecamera GoPro in uso a Sebastiano Visintin, suo marito e finora unico indagato nel procedimento. L’ordinanza è stata firmata dal sostituto procuratore Ilaria Iozzi. Gli investigatori si sono recati presso la residenza di Visintin per acquisire la videocamera, che già era stata sottoposta a due verifiche tecniche: una condotta dalla Squadra mobile e un’altra dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale e delle comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Liliana Resinovich, sequestrata la GoPro del marito dopo formattazione. E il generale Garofano rinuncia a incarico - È stato disposto il sequestro della GoPro di Sebastiano Visintin, accusato della morte della moglie Liliana Resinovich ... Scrive fanpage.it
Liliana Resinovich, svolta improvvisa: dopo Sempio, il generale Garofano “abbandona” anche Visintin - Dopo Garlasco, il generale Garofano rinuncia anche alla consulenza per Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich. Riporta newsmondo.it