Nonni permissivi? Ok a patto che rispettino 3 regole imprescindibili | l'opinione controcorrente di una mamma

Lily Chapman, mamma di una bambina di 14 mesi, ha raccontato su TikTok la sua filosofia sul babysitting da parte dei nonni che non tutti i genitori condividono. Per Chapman i nonni possono tranquillamente concedere qualche "sgarro" ai nipoti, purché rispettino regole di sicurezza essenziali. Tra flessibilità e confini chiari, Chapman punta infatti a creare momenti sereni e ricordi positivi per la figlia, conciliando autonomia dei nonni e protezione del bambino. 🔗 Leggi su Fanpage.it