Nonna Natalina da record Superati 4 milioni di follower Il cuore della cucina è virale

di Fabrizio Paladino Un traguardo che sa di farina, sugo fatto in casa e racconti davanti al camino. Natalina, la "nonna del web" che a dicembre compirà 90 anni, ha superato quota 4 milioni di follower complessivi sui social, conquistando un posto d’onore tra i grandi nomi della cucina online. Ma la sua è una storia diversa: niente effetti speciali, nessun format costruito. Solo lei, la sua cucina, e quella voce gentile che profuma di domeniche in famiglia. Dalla sua casa, Natalina ha costruito un ponte tra passato e presente, portando la tradizione culinaria italiana nel mondo digitale. I numeri parlano chiaro: 3,9 milioni di follower su TikTok, 400 mila su Instagram, 50 mila su Threads, 10 mila su Facebook. 🔗 Leggi su Lanazione.it

