Non solo ospiti | quali sono le idee dietro il successo di Che Tempo Che Fa?

Domenica 5 ottobre 2025, parte la nuova edizione di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio sul canale Nove. Il talk show, giunto alla ventitreesima edizione, è ormai un rito televisivo. Ma il suo successo non si spiega solo con la lunga lista di ospiti illustri che negli anni hanno varcato lo studio. La forza del programma sta nelle idee, nello stile e nella capacità di trasformare la tv in uno spazio di conversazione collettiva. Un metodo diverso: la conversazione. Fabio Fazio non è un intervistatore “a cronometro” e non mette in difficoltà i suoi ospiti con domande taglienti, ma costruisce un dialogo che fa emergere sfumature inattese. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

