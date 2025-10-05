Non solo Juve-Milan | in campo City Barcellona Atletico e Psg Le partite di oggi

Il programma dell'ultima domenica di calcio prima della seconda delle quattro pause Nazionali dell'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non solo Juve-Milan: in campo City, Barcellona, Atletico e Psg. Le partite di oggi

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

Arrigo Sacchi, l’intervista: “Mi piace Vlahovic, Allegri è intelligente. Juve-Milan uno spettacolo” - X Vai su X

Ricordate quanto finì l'ultimo Juve-Milan Lo scorso 18 gennaio le due squadre si affrontarono allo Stadium e i bianconeri si imposero per 2-0 grazie alle reti di Mbangula e Weah, entrambe messe a segno nella ripresa #JuventusMilan #Juventus #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook

Non solo Juve-Milan: in campo City, Barcellona, Atletico e Psg. Le partite di oggi - Milan: sono tante le grandi sfide nella domenica di calcio europeo, l'ultima prima della seconda delle quattro soste nazionali dell'anno. Si legge su gazzetta.it

Juventus-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita - Per seguire stasera in diretta televisiva la partita tra la Juventus e il Milan valida per la sesta giornata di Serie A serve un abbonamento a DAZN. Segnala fanpage.it