Non presentò dichiarazione dei redditi ed evase Iva per 100 mila euro | condannata ad un anno di reclusione

La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Palermo: un anno di reclusione (revocata la sospensione condizionale) per Veronica Cicakova, 42 anni, coinvolta nell'inchiesta anticaporalato “Ponos”. In questo procedimento - secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia - la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

