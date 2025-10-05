Non ho mai firmato | cittadino vince causa contro Equitalia cancellati 5mila euro di debiti
La Corte d’appello di Perugia ha accolto, parzialmente, il ricorso di un cittadino contro l’Agenzia delle entrate, relativo all’autenticità delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento di sette cartelle esattoriali, dichiarando false le firme su quattro delle sette cartelle oggetto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: firmato - cittadino
