La sigla di apertura della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025, de Le Iene Show 2025 è affidata a Noemi e Rocco Hunt. Noemi e Rocco Hunt a Le Iene 2025: la sigla di apertura con “Oh Ma”. Dopo aver fatto cantare e ballare durante l’estate 2025, Noemi e Rocco Hunt sono tra gli ospiti protagonisti della puntata de Le Iene Show 2025. La cantante e il rapper salernitano hanno collaborato per il singolo “Oh Ma”, un brano frizzante e coinvolgente diventato una delle hit dell’estate appena trascorsa. Per l’occasione Noemi e Rocco Hunt sono tornati insieme negli studi de Le Iene 2025 per cantarla ancora una volta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Noemi e Rocco Hunt a Le Iene 2025: l’esibizione con “Oh Ma” | Video Mediaset