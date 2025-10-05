Noemi e Rocco Hunt a Le Iene 2025 | l’esibizione con Oh Ma | Video Mediaset
La sigla di apertura della puntata di stasera, domenica 5 ottobre 2025, de Le Iene Show 2025 è affidata a Noemi e Rocco Hunt. Noemi e Rocco Hunt a Le Iene 2025: la sigla di apertura con “Oh Ma”. Dopo aver fatto cantare e ballare durante l’estate 2025, Noemi e Rocco Hunt sono tra gli ospiti protagonisti della puntata de Le Iene Show 2025. La cantante e il rapper salernitano hanno collaborato per il singolo “Oh Ma”, un brano frizzante e coinvolgente diventato una delle hit dell’estate appena trascorsa. Per l’occasione Noemi e Rocco Hunt sono tornati insieme negli studi de Le Iene 2025 per cantarla ancora una volta. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: noemi - rocco
Future Hits Live 2025, all’Arena di Verona anche Rocco Hunt, Noemi, Shablo, Levante
La sorpresa di Rocco Hunt a Noemi: ecco cosa ha fatto il cantante prima di Oh Ma
Testo e significato di Oh Ma, Rocco Hunt e Noemi scelti da De Martino per il nuovo balletto di Affari Tuoi
Ospiti in studio: Noemi con Rocco Hunt, e Giorgia Surina Vai su Facebook
Noemi e Rocco Hunt a Le Iene 2025: la sigla di apertura con “Oh Ma” - Noemi e Rocco Hunt a Le Iene 2025: dopo aver fatto ballare tutta l'estate con "Oh Ma", spetta a loro due aprire la nuova puntata! Si legge su superguidatv.it
Le Iene, Noemi e Rocco Hunt tra gli ospiti. Ecco i servizi di stasera - Le Iene: Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera su Italia 1. Lo riporta davidemaggio.it