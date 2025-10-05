Forlì, 5 ottobre 2025 – Sono arrivati da diverse zone d’Italia i vincitori del concorso ‘Ti affido una noce’, promosso da New Factor, azienda specializzata nella raccolta, lavorazione e vendita di frutta secca e soprattutto noci, nocciole, mandorle, pistacchi e i loro derivati. E in occasione della tradizionale ‘Giornata della noce’ giunta alla 21ª edizione, sono stati premiati all’azienda agricola ‘San Martino’ a Forlì (a San Martino in Strada), caposaldo della New Factor, proprio nel momento che celebra ogni anno l’inizio della raccolta delle Noci di Romagna. Il concorso nazionale, attivo dal 15 ottobre 2024 al 31 marzo 2025, ha coinvolto quasi 50mila consumatori che hanno acquistato almeno una confezione da mezzo chilo delle Noci di Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Noci di Romagna, richieste boom. New Factor progetta il raddoppio della produzione