Nobel parte la settimana del premio più prestigioso | cos'è e quanti italiani l' hanno vinto

Si comincia lunedì con la Medicina, seguita martedì dalla Fisica e mercoledì dalla Chimica. Venerdì sarà il turno della Pace. Ed è già scontro fra la Svezia che assegna i premi e Trump. Il presidente americano sa che non lo vincerà. Per questo già attacca Stoccolma: "Un insulto".

Una lezione da Nobel. L’economista Acemoglu:: "Si parte dai territori"

Notizia di prestigio per l'Università d'Annunzio! Sir Richard John Roberts, Premio Nobel per la Medicina, entra a far parte del corpo accademico come membro onorario. Venerdì 19 settembre alle 10:30 terrà una lectio magistralis a Chieti, nella Sala conveg

Diamo a Landini il premio Nobel della pace?… - Quattro sono state le giornate italiane di manifestazioni, una anche di sciopero generale, che Massimo Gramellini ha vissuto e raccontato "in altre parole", su la 7 televisiva ...

Premi Nobel 2025: cosa sono, quando aspettarsi i vincitori e come seguirli - I premi Nobel 2025 saranno annunciati la prossima settimana, a partire da quello di medicina lunedì e concludendosi con quello di economia una settimana dopo.