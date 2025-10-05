No cemento al Crocifisso Ma più verde

Grande partecipazione, ieri mattina, al trekking urbano "per dire no al nuovo Piano operativo del Comune di Signa che nella zona del Crocifisso prevede nuove edificazioni e una tangenziale che attraverserà il Padule ". All’evento, organizzato dal "Comitato territorio e buonsenso del Crocifisso", hanno aderito singoli cittadini e intere famiglie, che hanno percorso insieme le strade e i luoghi che rischiano di essere trasformati dal progetto urbanistico, ribadendo l’importanza di tutelare aree agricole, spazi verdi e il delicato equilibrio naturale della zona. All’iniziativa hanno partecipato anche altri comitati del territorio, associazioni ambientaliste e venatorie, e hanno preso parte direttamente o mandando la loro adesione scritta alcuni candidati consiglieri alle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

