No alla corsa degli asini | animalisti in presidio a Bereguardo contro la tradizione che esiste dal 1926

BEREGUARDO (Pavia) – Due anni fa hanno provato a impedire lo svolgimento della corsa degli asini, l’anno scorso invece hanno tenuto un presidio molto combattivo. Anche in questo 2025 gli animalisti terranno una manifestazione al castello di Bereguardo dove è in programma la corsa degli asini. La manifestazione organizzata dal Fronte animalista si terrà alle 14,30, poco prima del via alla corsa. “È uno sfruttamento degli animali – spiegano gli organizzatori del presidio –. Gli asini non hanno la capacità di correre e non si sentono bene a farlo in mezzo a un folto pubblico. Provano gioie e dolori”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

