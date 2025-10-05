Nintendo nega di aver fatto pressioni contro l’ia politico si scusa per le accuse
Recenti dichiarazioni e smentite riguardanti il coinvolgimento di Nintendo in attività di lobbying contro l’uso dell’intelligenza artificiale generativa hanno attirato l’attenzione del settore. La questione si è sviluppata dopo che un rappresentante della Camera dei Deputati giapponese ha accusato la società di esercitare pressioni sul governo per bloccare o limitare lo sviluppo di questa tecnologia nel mondo videoludico. Di fronte a tali affermazioni, Nintendo ha prontamente rilasciato una comunicazione ufficiale per chiarire la propria posizione. Nintendo smentisce le accuse di intervento presso il governo giapponese sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
