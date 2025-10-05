Nielsen rivoluziona le misurazioni TV | crollo inaspettato degli ascolti WWE e AEW

La Nielsen ha introdotto cambiamenti radicali nel sistema di misurazione degli ascolti televisivi che stanno scuotendo il mondo del wrestling. Il passaggio dalla metodologia “panel-only” al nuovo sistema “Big Data+Panel” ha portato risultati inattesi: invece dell’aumento previsto, gli ascolti delle principali promotion di wrestling sono crollati significativamente. Come funziona il nuovo sistema di misurazione. Fino a ottobre 2025, la Nielsen utilizzava un sistema basato esclusivamente su un campione rappresentativo di famiglie (“Nielsen households”) i cui apparecchi televisivi venivano monitorati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Nielsen rivoluziona le misurazioni TV: crollo inaspettato degli ascolti WWE e AEW

In questa notizia si parla di: nielsen - rivoluziona

Ascolti, Nielsen rivoluziona le misurazioni: cosa cambia per WWE e AEW con i nuovi dati streaming

Nielsen all’Advanced TV Conference: fiducia, partnership e comparabilità per misurare la nuova tv - Nielsen all’Advanced TV Conference, l'intervento di Michael Murrins: fiducia, partnership e comparabilità per misurare la nuova tv ... Riporta engage.it

Advanced TV, la sfida è la misurazione: il crossmedia measurement è la priorità - Dalle parole di Travaglia e Sassoli alle tavole rotonde con broadcaster e piattaforme, fino ai contributi di Nielsen e Nextplora, l’Advanced Tv Conference 2025 ha messo al centro il tema cruciale del ... Come scrive engage.it