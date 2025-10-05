Nicola Cremonese sconfitta indolore? L’analisi di Tuttosport | Preferisce guardare le cose positive
Inter News 24 Nicola Cremonese, il tecnico dei grigiorossi prende le cose positive dalla sconfitta per 4-1 contro l’Inter. L’analisi di Tuttosport. Il 4-1 subito a San Siro contro l’ Inter non abbatte la Cremonese. Come riporta Tuttosport, la squadra di Davide Nicola torna dalla trasferta milanese con una sconfitta pesante nel punteggio, ma non nel morale. Dopo un avvio di stagione positivo, con l’imbattibilità conservata fino alla sesta giornata, i grigiorossi incassano una “lezione” utile per il futuro. «L’Inter ha vinto meritatamente, su questo non ci sono dubbi. Noi siamo venuti per fare la nostra partita contro una squadra che veniva dalla finale di Champions, mentre noi dai playoff di Serie B – ha spiegato Nicola –. 🔗 Leggi su Internews24.com
