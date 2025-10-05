Nicastro fa subito sognare doppietta Bifulco e poi il pari
Campobasso 2 Vis Pesaro 2 (4-3-3): Tantalocchi; Cristallo (22’ st Pierno), Papini, Celesia, Lancini; Gargiulo, Cerretelli (1’ st Serra), Gala (46’ st Di Livio); Bifulco, Magnaghi (31’ st Padula), Leonetti (22’ st Lombari). All. Zauri. A disp. Rizzo, Muzi, Lanza, Nocerino, Martina, Parisi, Ravaglioli. VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Ceccacci, Tonucci (39’ st Di Renzo), Beghetto (27’ st Bove); Vezzoni, Paganini (15’ st Jallow), Pucciarelli, Tavernaro (27’ st Ventre); Di Paola, Giovannini; Nicastro (39’ st Stabile). All. Gennari (Stellone squal.). A disp. Guarnone, Fratti, Nina, Primasso, Ferrari, Forte, Berengo, Mariani, Ascione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nicastro - subito
