New Taranto vittoria di personalità a Sulmona | 3-0 e primi tre punti in trasferta

Tarantini Time Quotidiano Lotta, soffre ma vince: la New Taranto torna dalla trasferta abruzzese con tre punti pesanti e meritati. La squadra di mister Angelo Bommino si impone per 3-0 sul difficile campo di Sulmona, centrando il secondo successo stagionale nel campionato di Serie A2 Élite, al termine di una gara intensa e combattuta. I rossoblù hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio su un avversario coriaceo e ben organizzato, che nel primo tempo ha più volte impegnato l’estremo difensore Lupinella, autore di interventi decisivi. Anche la New Taranto si è resa pericolosa in diverse occasioni, sfiorando la rete del vantaggio con Lopes, Lima e Ique. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
