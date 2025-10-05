New Rimini piegata da Buttrio al 10° inning nella semifinale di Coppa Italia
Si batte fino all’ultimo, ‘nasconde’ al meglio le numerose defezioni, ma alla fine – anzi: oltre, visto che il match si è concluso solo al 10° inning, primo supplementare – New Rimini cede col minimo scarto al Buttrio nella seconda semifinale di questa Coppa Italia (3-4 lo score). Sono così i. 🔗 Leggi su Today.it
Rimini ko nellla semifinale a Godo (3-4 il risultato). Fuoricampo di Canuti (2 punti al primo inning) #Rimini #Sport - X Vai su X
Baseball, Coppa Italia: New Rimini piegata da Buttrio al 10° inning - New Rimini, con Cifalinò, cade per la quinta volta nella trappola del doppio gioco, mentre Buttrio, dopo un bunt di sacrificio e una base intenzionale, segna il punto del definitivo 3- Lo riporta altarimini.it
Baseball, a Godo la final four di Coppa Italia, New Rimini sfida Buttrio nella seconda semifinale - La formula non prevede un’eventuale finale di consolazione, solo la finalissima per il trofeo tra le due vincenti, gara che si giocherà sempre domani alla luce dei riflettori (playball ancora 45’ dopo ... Si legge su riminitoday.it