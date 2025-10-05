Neve e ghiaccio in Valfurva chiusa la strada statale 300 del Passo di Gavia

Valfurva (Sondrio), 5 ottobre 2025 – Nonostante le previsioni meteo annuncino giorni di bel tempo con un rialzo delle temperature, un’ondata di maltempo ha invaso la Valfurva. A causa della presenza di neve e ghiaccio, la strada statale 300 “del Passo di Gavia” è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra il km 15 e il km 25,900, nel territorio di Valfurva, in provincia di Sondrio. Che tempo farà in Lombardia dal 6 all’11 ottobre? Sole e temperature piacevoli, ma attenzione al calo termico alla sera e al mattino Sul posto sono in azione i mezzi sgombraneve e spargisale di Anas per consentire il ripristino della circolazione in sicurezza appena le condizioni meteo lo consentiranno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Neve e ghiaccio in Valfurva, chiusa la strada statale 300 del Passo di Gavia

