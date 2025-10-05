Netanyahu | Senza il rilascio degli ostaggi stop al piano Trump

Lettera43.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro a Gerusalemme con i membri del Gvura Forum, l’associazione di orientamento conservatore che riunisce le famiglie dei soldati israeliani caduti a Gaza, il primo ministro Benyamin Netanyahu ha ribadito che nessun passo avanti verrà compiuto nel piano di cessate il fuoco promosso dal presidente statunitense Donald Trump finché non saranno liberati tutti gli ostaggi. Come riporta il Times of Israel, il premier ha dichiarato: «Finché non verrà rispettata il primo punto, il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti, finché l’ultimo degli ostaggi, tutti quanti, non sarà trasferito in territorio israeliano, non passeremo agli altri punti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

netanyahu senza il rilascio degli ostaggi stop al piano trump

© Lettera43.it - Netanyahu: «Senza il rilascio degli ostaggi stop al piano Trump»

In questa notizia si parla di: netanyahu - rilascio

Striscia di Gaza, Israele sciopera per dire basta alla guerra e per il rilascio degli ostaggi, le famiglie: «Netanyahu, la responsabilità di riportarli a casa è tua»

Netanyahu ordina negoziati per rilascio tutti gli ostaggi

Israele avanza a Gaza City, Netanyahu: ora il rilascio degli ostaggi. Lite Meloni-Schlein

netanyahu senza rilascio ostaggiNetanyahu, 'senza liberazione ostaggi il piano non andra avanti' - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Da laregione.ch

Gaza, Netanyahu: "Siamo vicini a un grande risultato, presto il rilascio degli ostaggi" - Dopo l’apertura di Hamas al piano Trump, il premier israeliano accelera i contatti e ribadisce le sue condizioni: "L'Idf resterà a Gaza". Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Senza Rilascio Ostaggi