Netanyahu | Senza il rilascio degli ostaggi stop al piano Trump

Durante un incontro a Gerusalemme con i membri del Gvura Forum, l’associazione di orientamento conservatore che riunisce le famiglie dei soldati israeliani caduti a Gaza, il primo ministro Benyamin Netanyahu ha ribadito che nessun passo avanti verrà compiuto nel piano di cessate il fuoco promosso dal presidente statunitense Donald Trump finché non saranno liberati tutti gli ostaggi. Come riporta il Times of Israel, il premier ha dichiarato: «Finché non verrà rispettata il primo punto, il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti, finché l’ultimo degli ostaggi, tutti quanti, non sarà trasferito in territorio israeliano, non passeremo agli altri punti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

