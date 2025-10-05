Netanyahu | Senza il rilascio degli ostaggi il piano Trump non andrà avanti

Prima tutti gli ostaggi a casa, in Israele, i vivi e i morti, altrimenti il resto del piano Trump non andrà avanti. Benjamin Netanyahu detta le sue condizioni alla vigilia dei negoziati di Sharm-el-Sheikh, mentre il presidente americano ha avvertito: Hamas sarà annientato se non cederà il potere e il controllo di Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

