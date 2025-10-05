Netanyahu | Hamas sarà smantellato e costretto ad accettare il piano Trump
Cardinale Pizzaballa: "Per la prima volta notizie positive all'orizzonte". Egitto: "I negoziati sulla tregua inizieranno lunedì a Sharm El Sheik". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Netanyahu valuta concessioni ad Hamas per arrivare al cessate il fuoco, ma assicura: “Al termine della tregua, si torna a combattere”
Netanyahu: "Hamas sarà smantellato, costretto ad accettare piano Trump" #israele #guerra #gaza #4ottobre
Ettore Rosato. . Hamas, ANP, Netanyahu, tutti i Paesi arabi, l'Unione Europea, dicono di andare avanti sul piano di pace, incredibilmente presentato da Trump. Questa è la strada da percorrere e da sostenere da parte di tutta la politica italiana. Ho visto troppa t
Netanyahu: Hamas smantellato, Idf a Gaza - Ci siano buone possibilità di arrivare a questo risultato". Si legge su rainews.it
Piano per Gaza, Netanyahu: "Hamas verrà smantellato. Gli ostaggi torneranno presto a casa" - Alla vigilia dei nuovi colloqui in Egitto il primo ministro israeliano assicura di aver coordinato con Trump "una mossa diplomatica che ha ribaltato la situazione" ... Scrive today.it