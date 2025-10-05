Netanyahu | Hamas sarà smantellato e costretto ad accettare il piano Trump | Flotilla rientrati 18 italiani

Cardinale Pizzaballa: "Per la prima volta notizie positive all'orizzonte". Egitto: "I negoziati sulla tregua inizieranno lunedì a Sharm El Sheik". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Hamas contro Netanyahu: «Combatteremo chiunque voglia occupare Gaza». L'Onu: «Evitare ulteriore escalation»

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Netanyahu valuta concessioni ad Hamas per arrivare al cessate il fuoco, ma assicura: “Al termine della tregua, si torna a combattere”

netanyahu hamas sar224 smantellatoNetanyahu: "Hamas sarà smantellato, costretto a ok sul piano. Ostaggi presto a casa" - Poi Hamas verrà smantellato, militarmente o politicamente. Come scrive gazzettadelsud.it

netanyahu hamas sar224 smantellatoNetanyahu: Hamas smantellato, Idf a Gaza - Ci siano buone possibilità di arrivare a questo risultato". Scrive rainews.it

