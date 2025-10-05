Nesta esalta Allegri | E’ in gamba sa mettere a posto le cose e valorizzare tutti
L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: nesta - esalta
| ! "Ho visto Paolo Maldini giocare nei suoi ultimi sei mesi, è stato impressionante. Poi ho giocato con Nesta, un idolo per i compagni e soprattutto per me, con lui tutto era più facile. Se oggi sono così lo devo a Maldini e Nesta - facebook.com Vai su Facebook
Milan, Gattuso e Nesta per il dopo Allegri - Più che dalla trasferta di Malaga, il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan dipende dalla decisione di Silvio Berlusconi. Secondo calciomercato.com