Luca Marelli, ex arbitro ed esperto del settore di Dazn ha spiegato nel post partita della sfida tra il Napoli e il Genoa cosa poteva accadere a Neres che ha rischiato un doppio giallo oggi. «Si parla di possibile seconda ammonizione a carico di Neres. La prima ammonizione è arrivata giustamente per comportamento antisportivo per aver trattenuto un avversario. Poi sul punteggio di 1-1 c’è questo contrasto tra Sabelli e Neres. È un fallo che può portare ad ammonizione? I motivi per cui può arrivare un giallo per questo fallo è per imprudenza che va esclusa e rimane la Spa. Si può parlare di gioco pericoloso? A mio parere no perché ci troviamo a circa 60 metri dalla porta con la difesa del Napoli ben schierata» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neres ha rischiato la doppia ammonizione? Per Marelli no