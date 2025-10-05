Neofascisti armati di caschi e bastoni assaltano pub a piazza Vittorio dopo corteo per Gaza | Accaniti su due stranieri

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di circa trenta persone armato di caschi e bastoni ha assaltato ieri sera un pub a piazza Vittorio al grido di 'Boia chi molla'. A essere presi di mira, alcuni avventori che si stavano rilassando ai tavolini del locale dopo la manifestazione della Palestina, tra cui due stranieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: neofascisti - armati

neofascisti armati caschi bastoniNeofascisti armati di caschi e bastoni assaltano pub a piazza Vittorio dopo corteo per Gaza: “Accaniti su due stranieri” - Un gruppo di circa trenta persone armato di caschi e bastoni ha assaltato ieri sera un pub a piazza Vittorio al grido di 'Boia chi molla' ... Riporta fanpage.it

Attivisti colpiti con bastoni e caschi dopo la manifestazione per Gaza - Momenti di forte tensione al termine del corteo a sostegno di Gaza che si è svolto a Roma nella serata di martedì 16 settembre. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Neofascisti Armati Caschi Bastoni