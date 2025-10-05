Neofascisti armati di caschi e bastoni assaltano pub a piazza Vittorio dopo corteo per Gaza | Accaniti su due stranieri

Un gruppo di circa trenta persone armato di caschi e bastoni ha assaltato ieri sera un pub a piazza Vittorio al grido di 'Boia chi molla'. A essere presi di mira, alcuni avventori che si stavano rilassando ai tavolini del locale dopo la manifestazione della Palestina, tra cui due stranieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, ieri, nelle vicinanze di un locale punto di ritrovo abituale dell’estrema destra romana, due attivisti pro Palestina sono stati aggrediti da una decina di neofascisti armati di caschi e coltelli. Entrambi hanno riportato ferite profonde alla testa. La loro vile viol - facebook.com Vai su Facebook

