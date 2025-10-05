Nelle carceri di Israele le scene di Bolzaneto

I Stanchi, impauriti, ma combattivi. I quattro parlamentari italiani della Flotilla si presentano in conferenza stampa con un pensiero fisso: i compagni ancora detenuti nelle carceri israeliane, fuori da ogni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Carceri Israele, report Guardian: "Solo 1 detenuto palestinese su 4 è combattente, gli altri sono civili senza accuse, fra loro bambini, medici, insegnanti, malati"

carceri israele scene bolzanetoIsraele: Scotto denuncia torture alla Flotilla come a Bolzaneto, Ben Gvir al comando di una polizia fascista - Il deputato del Pd Arturo Scotto ha lanciato un'accusa durissima contro lo Stato di Israele, paragonando il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla alle violenze poliziesche d ... Riporta globalist.it

