Nelle carceri di Israele le scene di Bolzaneto
Stanchi, impauriti, ma combattivi. I quattro parlamentari italiani della Flotilla si presentano in conferenza stampa con un pensiero fisso: i compagni ancora detenuti nelle carceri israeliane, fuori da ogni .
Carceri Israele, report Guardian: "Solo 1 detenuto palestinese su 4 è combattente, gli altri sono civili senza accuse, fra loro bambini, medici, insegnanti, malati"
Apprendo che, mentre 26 cittadini italiani stanno per lasciare Israele su un volo charter, altri 15 dovranno attendere l'espulsione attraverso procedura giudiziaria nelle carceri israeliane, dove le condizioni di detenzione – è risaputo – risultano particolarmente
Tornata in Italia #BenedettaScuderi racconta quanto accaduto in carcere in #Israele e lamenta che le hanno sequestrato anche "la protezione solare"
Israele: Scotto denuncia torture alla Flotilla come a Bolzaneto, Ben Gvir al comando di una polizia fascista - Il deputato del Pd Arturo Scotto ha lanciato un'accusa durissima contro lo Stato di Israele, paragonando il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla alle violenze poliziesche d ...