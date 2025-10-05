Nell’album dei Sanlevigo disagio sperimentazione e tutte le contraddizioni del reale
Torniamo alle origini, andando alla scoperta delle band indipendenti che ancora respirano nell’underground. Lo facciamo con Spettri, il nuovo disco dei romani Sanlevigo: dieci tracce che ti fanno chiedere se il rock italiano non sia ormai un fantasma, un ectoplasma intrappolato in salette umide, dove i ragazzi continuano a replicare le stesse pose immortalate nei poster di Verdena e Marlene Kuntz come se fosse l’unico modo per sopravvivere. La chiarezza è un’arma, d’accordo. Ma i Sanlevigo scelgono il contrario: il barocco, l’ingombro, la parola che non si chiude mai, che si rigira come una sigaretta fradicia, impossibile da accendere eppure sempre lì, penzolante tra le labbra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
