Nel carcere di Padova arrivano le stanze dell’amore

Dopo il caso di Terni, il progetto arriva anche in Veneto: permetterà di avere colloqui intimi tra detenuti e le loro compagne. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Una stanza con letto, televisore e bagno attiguo, senza possibilità di essere chiusa dall'interno.

Svolta storica con la sentenza della Corte Costituzionale: da lunedì 6 ottobre, i detenuti potranno trascorrere due ore e mezza in totale riservatezza con mogli o conviventi.

