Nel carcere di Padova arrivano le stanze dell’amore
Dopo il caso di Terni, il progetto arriva anche in Veneto: permetterà di avere colloqui intimi tra detenuti e le loro compagne. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: carcere - padova
Carcere di Padova, la rivoluzione sessuale (e affettiva): via alle stanze dell?amore per i detenuti e le loro mogli
Carcere Padova, al via le ‘stanze dell’amore’ per i detenuti
Al carcere Due Palazzi di Padova aprono le stanze dell’amore, le prime in tutta Italia
Tv7 Tg. . TENTATA ESTORSIONE AI GENITORI, ARRESTATO 26ENNE - Un giovane è stato sorpreso dai Carabinieri mentre cercava di entrare con la forza in casa dei genitori per ottenere denaro. Arrestato in flagranza, è ora detenuto nel carcere di Padova. - facebook.com Vai su Facebook
Si torna a parlare di #carcere in giro per l’Italia. Ieri sera a Padova insieme alla Garante dei detenuti della città e alle realtà locali che si occupano di carcere, abbiamo discusso di diritti, reinserimento e umanità. Un confronto serio e necessario, perché il carcer - X Vai su X
Padova, stanze dell’amore: «Così carcere più umano» - Una stanza con letto, televisore e bagno attiguo, senza possibilità di essere chiusa dall'interno. Si legge su ilmessaggero.it
Al carcere Due Palazzi arrivano le stanze dell’amore, incontri privati per reclusi e partner - Svolta storica con la sentenza della Corte Costituzionale: da lunedì 6 ottobre, i detenuti potranno trascorrere due ore e mezza in totale riservatezza con mogli o conviventi. padovaoggi.it scrive