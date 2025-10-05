Nel bosco in cerca di castagne 81enne muore per malore
IL LUTTO. Trovato a San Giovanni Bianco da due ragazzi che stavano lavorando in una stalla. Umberto Bonzi lascia la moglie e due figli, uno è sacerdote. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
