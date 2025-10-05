Nel 2035 la scuola perderà 500mila alunni Giannola Svimez | Parte della dinamica demografica del Paese

Tgcom24.mediaset.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2035, la scuola primaria perderà oltre mezzo milione di alunni. I dati arrivano dal convegno "Spopolamento, migrazioni e genere" promosso da Svimez e Fondazione Brodolini, con il supporto di Save the Children e la partecipazione del W20. "È parte della dinamica demografica del Paese, che colpisce in modo particolare alcune aree - le cosiddette aree interne sia al Nord che al Sud - e più in generale il Mezzogiorno, che, in questi anni, vede aumentare in modo impressionante una migrazione di giovani", ha commentato a Tgcom24 Adriano Giannola, presidente della Svimez. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

nel 2035 la scuola perder224 500mila alunni giannola svimez parte della dinamica demografica del paese

© Tgcom24.mediaset.it - Nel 2035 la scuola perderà 500mila alunni, Giannola (Svimez): "Parte della dinamica demografica del Paese"

In questa notizia si parla di: scuola - perder

2035 scuola perder224 500milaNel 2035 la scuola perderà 500mila alunni, 3mila Comuni già non esiste - Svimez e Fondazione Brodolini, con il supporto di Save the Children: la primaria perderà oltre mezzo milione di alunni, di cui quasi 200mila solo al Sud. Si legge su ilsole24ore.com

2035 scuola perder224 500milaNel 2035 scuola perderà 500mila alunni, 3mila comuni già senza - Lo scenario al 2035 è critico: la scuola primaria perderà oltre mezzo milione di alunni, di cui quasi 200mila solo al Sud. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 2035 Scuola Perder224 500mila