Nei soccorsi per l’incidente di Casnigo un’auto dei carabinieri si schianta a Gandino

A margine del tragico incidente con due vittime accaduto nelle prime ore del mattino di domenica 5 ottobre a Casnigo, c’è da segnalare lo schianto a Gandino di un’auto dell’Arma dei Carabinieri, impegnata ad accorrere per il sinistro. L’auto, partita dalla caserma di Gandino e condotta da una militare trentenne a sirene spiegate, all’altezza del civico 39 di via Innocenzo XI pare abbia incrociato un Suv che si accingeva a ripartire, condotto da una residente. L’auto dei carabinieri, complice probabilmente l’asfalto viscido, prima si è scontrata con il Suv, poi si è schiantata contro il muro di cinta di un’abitazione sul lato opposto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

