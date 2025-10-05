Negoziati su Gaza al via | l' ultimatum di Trump ad Hamas e la spinta su Netanyahu

Il presidente americano incalza il premier: «Perché sei così negativo? È una vittoria per te». Poi minaccia gli islamisti: se non rilasciano gli ostaggi e cedono il potere saranno annientati. Ma apre a modifiche del piano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Negoziati su Gaza al via: l'ultimatum di Trump ad Hamas e la spinta su Netanyahu

In questa notizia si parla di: negoziati - gaza

Israele-Hamas, scambio di accuse su negoziati e tregua a Gaza

Gaza, negoziati nella fase iniziale

Medio Oriente, stallo nei negoziati. Gaza nel mirino

Israele e Gaza in attesa per i negoziati di pace: al TgLa7 il racconto dell'inviata Elena Testi - X Vai su X

Le notizie di questa domenica #5ottobre dalla redazione del Tg2 tradotte in LIS a cura di #RaiPubblicaUtilità. Piano di pace per Gaza, domani i negoziati: Israele accetta la linea di ritiro. Obiettivo "luce per ostaggi" il 7 ottobre; Ancora attacchi in Ucraina, treno c Vai su Facebook

Negoziati su Gaza al via in Egitto: l'ultimatum di Trump ad Hamas e la spinta su Netanyahu - Poi minaccia gli islamisti: se non rilasciano gli ostaggi e cedono il potere saranno annientati, ma apre ... Lo riporta corriere.it

Gaza, le pressioni (e le minacce) di Trump su Hamas e Netanyahu: via ai negoziati per la pace in 48 ore - Il presidente Usa: “L’organizzazione terroristica palestinese sarà annientata se non rinuncia alla Striscia”. Riporta msn.com