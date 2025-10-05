Negoziati su Gaza al via | l' ultimatum di Trump ad Hamas e la spinta su Netanyahu

Il presidente americano incalza il premier: «Perché sei così negativo? È una vittoria per te». Poi minaccia gli islamisti: se non rilasciano gli ostaggi e cedono il potere saranno annientati. Ma apre a modifiche del piano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

negoziati su gaza al via l ultimatum di trump ad hamas e la spinta su netanyahu

