Né eroe né guerriero | presentazione del libro del magistrato Mondoi
MESAGNE - Martedì 7 ottobre, dalle ore 17.30 presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, in via Eschilo, il magistrato Francesco Mandoi, già Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, presenterà il suo libro “Né eroe né. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
