Né eroe né guerriero | presentazione del libro del magistrato Mondoi

Brindisireport.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - Martedì 7 ottobre, dalle ore 17.30 presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando” di Mesagne, in via Eschilo, il magistrato Francesco Mandoi, già Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, presenterà il suo libro “Né eroe né. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: eroe - guerriero

Cerca Video su questo argomento: N233 Eroe N233 Guerriero