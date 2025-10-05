Natale 2025 | la Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno allestisce il presepe in piazza San Pietro
Il presepe in piazza San Pietro per il Santo Natale 2025, sarà allestito dalla Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. In particolare, il Battistero Paleocristiano di Nocera Superiore, insieme con la fontana Helvius situata in Sant’Egidio del Monte Albino e una tipica casa dei cortili dell’Agro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Lagundo e Ultimo, diocesi di Nocera Inferiore-Sarno e Costa Rica: sono i luoghi da cui provengono rispettivamente l’albero, il Presepe per Piazza San Pietro e quello per l’Aula Paolo VI, in occasione del Natale 2025. #Governatorato #Vaticano - X Vai su X
