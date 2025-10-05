Natale 2025 | la Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno allestisce il presepe in piazza San Pietro

Il presepe in piazza San Pietro per il Santo Natale 2025, sarà allestito dalla Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. In particolare, il Battistero Paleocristiano di Nocera Superiore, insieme con la fontana Helvius situata in Sant’Egidio del Monte Albino e una tipica casa dei cortili dell’Agro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

