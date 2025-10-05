Nasip il primo ristorante kirghiso d’Europa è a Cagliari

Gamberorosso.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Munara Sydykova, pioniera della cucina delle steppe in Italia: dai laghman fumanti ai manty speziati, piatti che raccontano un popolo nomade e una comunità che in Sardegna ha trovato casa. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

nasip il primo ristorante kirghiso d8217europa 232 a cagliari

© Gamberorosso.it - Nasip, il primo ristorante kirghiso d’Europa è a Cagliari

In questa notizia si parla di: nasip - primo

nasip primo ristorante kirghisoNasip, il primo ristorante kirghiso d’Europa è a Cagliari - La storia di Munara Sydykova, pioniera della cucina delle steppe in Italia: dai laghman fumanti ai manty speziati, piatti che raccontano un popolo nomade e una comunità che in Sardegna ha trovato casa ... Lo riporta gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Nasip Primo Ristorante Kirghiso