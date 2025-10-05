Napoli ultimo sprint a Scampia Andrà giù la Vela Rossa | In arrivo 450 alloggi

Chi oggi si affaccia dalle parti della Vela rossa a Scampia - come ben sanno i lettori de Il Mattino - scopre che quello che è rimasto in piedi è solo lo scheletro: il cantiere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, ultimo sprint a Scampia. Andrà giù la Vela Rossa: «In arrivo 450 alloggi»

In questa notizia si parla di: napoli - ultimo

Beukema, l’ultimo passo verso il Napoli. Per Ndoye il muro resta alto: 45 milioni

Lucca Napoli: sono i suoi gol a far capire perché Conte lo vuole a tutti i costi? L’analisi dell’ultimo anno dell’attaccante dell’Udinese

Lucca Napoli, ormai ci siamo! L’attaccante dell’Udinese è veramente vicino a vestirsi d’azzurro: archiviato quell’ultimo passaggio! Ultimissime

Presentato a Napoli l’ultimo romanzo dello scrittore Agostino Rocco Ieri a Palazzo Reale, Sala Premio Napoli, lo scrittore giornalista isernino Agostino Rocco ha presentato il suo ultimo romanzo "Anatomia di un magistrato" per i tipi di Giuseppe de Nicola Edito Vai su Facebook

Napoli, ultimo sprint a Scampia. Andrà giù la Vela Rossa: «In arrivo 450 alloggi» - scopre che quello che è rimasto in piedi è solo lo scheletro: il ... ilmattino.it scrive

Napoli, crollo di Scampia: riflettori su tre uffici, cambiano gli indagati - Dunque saranno sei i funzionari e i tecnici del comune destinati a finire sotto processo per il ballatoio killer a Scampia. Come scrive ilmattino.it