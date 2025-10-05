Napoli tutti i giocatori convocati in Nazionale | delusione per tre azzurri

5 ott 2025

Chi sono tutti i giocatori che saranno impegnati con le loro Nazionali: che delusione per due azzurri. Il Napoli scenderà in campo questa sera contro il Genoa per arrivare nel migliore dei modi alla sosta per le Nazionali. Il club azzurro vuole una vittoria utile a confermarsi nel gruppo di squadre in vetta alla classifica prima della pausa del campionato. Intanto, i diversi ct hanno reso note le loro convocazioni ed è, quindi, ben chiara anche la panoramica di chi saranno i calciatori del Napoli che non si alleneranno a Castel Volturno da domani. I convocati in Nazionale del Napoli: tre esclusi a sorpresa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

