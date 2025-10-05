Napoli tra i territori più giovani d' Italia | i dati
Napoli è tra i territori metropolitani più “giovani” d’Italia: gli ultimi dati, elaborati in questi giorni da Openpolis, sottolineano un indice di vecchiaia nel capoluogo di 152,6 anziani ogni 100 under-14, valore che colloca la città nel gruppo dei dieci capoluoghi con il rapporto più basso (più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: napoli - territori
Tabacco, Lorito (rettore Federico II Napoli): “Con gli accordi di filiera i territori tornano vivi
La “Carovana dell’Acqua” parte da Napoli! Cia Calabria insieme ai territori del Mezzogiorno dà il via a un percorso condiviso per una gestione idrica sostenibile Tra richieste di infrastrutture moderne, governance agricola e comunità energetiche, nasce la - facebook.com Vai su Facebook
Angelo #DiLivio a Tmw: “Solo gli incompetenti criticavano #Allegri. Chi conosce il calcio e la storia di questo allenatore, sapeva il suo valore. Non avevo dubbi. E domenica anche il Napoli se ne è accorto. Senza coppe il #Milan è la candidata numero uno a vi - X Vai su X
Napoli tra i territori più giovani d'Italia: i dati - Napoli è tra i territori metropolitani più “giovani” d’Italia: gli ultimi dati, elaborati in questi giorni da Openpolis, sottolineano un indice di vecchiaia nel capoluogo di 152,6 anziani ogni 100 und ... Segnala napolitoday.it
Giovani al Centro, progetto di promozione giovanile di APG nel cuore di Napoli | Inaugurazione - Sabato 4 ottobre, alle ore 18:00, presso l’Orange Youtu Hub di Napoli, avrà luogo l’inaugurazione di Giovani al Centro ... Da eroicafenice.com