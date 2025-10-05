Napoli tra i territori più giovani d' Italia | i dati

Napoli è tra i territori metropolitani più “giovani” d’Italia: gli ultimi dati, elaborati in questi giorni da Openpolis, sottolineano un indice di vecchiaia nel capoluogo di 152,6 anziani ogni 100 under-14, valore che colloca la città nel gruppo dei dieci capoluoghi con il rapporto più basso (più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

