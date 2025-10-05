Napoli sta capendo che il cinismo è una virtù

Nel mondo degli algoritmi e dei Demostene da agorà informatiche, anche questa vittoria sembrava già scritta. Scontata, dicevano. Dopo il primo tempo, le filippiche e i tuoni dei commentatori avrebbero convinto pure gli ottimisti più irriducibili che fosse finita lì. Che questa squadra si sarebbe arresa. Ma in campo, per fortuna, ci vanno i calciatori. E Conte fa l’allenatore, non l’opinionista a gettone. Il Genoa segna quasi per caso, dopo che Matteo nostro si divora un gol già fatto. Poi, un lampo: l’invenzione di Norton-Cuffy — meravigliosa — con Oliveira al bar e il ragazzino che firma un gol da cineteca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

