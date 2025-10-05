Napoli Rrahmani è un caso? Fermo da un mese e senza una data certa per il recupero

Dailynews24.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso Rrahmani continua a tenere banco in casa Napoli. Il difensore kosovaro, fermato da un problema fisico più serio del previsto, non ha ancora indicazioni chiare sul ritorno in campo. L’attesa si allunga e cresce la preoccupazione nello staff tecnico, che sperava di poterlo riabbracciare già in queste settimane. La falsa partenza contro il . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - rrahmani

Napoli sconfitto in amichevole dal Brest: rimandati Rrahmani e Lang, bene De Bruyne e Politano

“È il Napoli più forte?”: la risposta di Rrahmani è imperdibile, poi il commento su De Bruyne e Beukema

Napoli, Rrahmani: “Sono felice qui, sul mio idolo..”

napoli rrahmani 232 casoInfortunio Rrahmani, ci sono novità: cosa filtra verso Pisa e Milan - Giornata molto importante per il Napoli che oggi, lunedì 22 settembre, sarà impegnato nel Monday ... Secondo fantamaster.it

Napoli, Rrahmani out per infortunio in Svizzera-Kosovo. Le news. VIDEO - Il difensore del Napoli ieri &#232; uscito al 63' del match perso dal Kosovo, di cui è capitano, contro la Svizzera per 0- Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Rrahmani 232 Caso